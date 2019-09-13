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Инициатива жизни: создание Фонда помощи онкобольным - в процессе обсуждения

Инициатива жизни: в Узбекистане предлагают помогать онкобольным

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Источниками формирования средств Фонда, согласно проекту постановления, станут, в том числе, проценты от выручки предприятий, осуществляющих деятельность в качестве ночных клубов.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана разработал проект постановления президента о создании Фонда по финансированию онкобольных и трудноизлечимых людей. 

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Документ предполагает пополнение Фонда из средств, поступающих от облагаемых сборов за ввоз и реализацию алкогольной и табачной продукции, продуктов питания с повышенным содержанием жиров, соли и сахара.

Кроме того, источниками формирования средств Фонда, согласно проекту постановления, станут отчисления от выручки предприятий, осуществляющих деятельность в качестве ночных клубов (рестораны, кафе, пабы, бары), сборы от физических лиц и субъектов предпринимательства за приобретение автотранспортных средств, произведенных в республике и ввезенных по импорту стоимостью 20 тыс. долларов США и более.

Также в Фонд помощи предложено отправлять взимаемые сборы при приобретении физическими лицами жилых помещений общей площадью свыше 200 кв.м. – для многоквартирных домов и 500 кв.м. – для индивидуальных домов, грантовые средства и благотворительные пожертвования международных институтов и организаций, юридических и физических лиц в денежной и иной имущественной форме и другие доходы, не запрещенные законодательством страны.

Проект документа будет обсуждаться до 27 сентября 2019 года.

Теги:
проект, Узбекистан, онкология, фонд



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