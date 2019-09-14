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Наманганский госуниверситет и Уральский государственный медуниверситет открыли совместный медицинский факультет

В Наманганском госуниверситете открылся медицинский факультет

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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На факультете будут преподавать представители вузов Узбекистана и России. Студенты смогут получать знания на контрактной основе.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Наманганский государственный университет и Уральский государственный медуниверситет открыли совместный медицинский факультет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В церемонии приняли участие хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун и проректор по развитию и связям с общественностью Михаил Флягин.

Наманганский госуниверситет и Уральский государственный медуниверситет открыли совместный медицинский факультет
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Наманганский госуниверситет и Уральский государственный медуниверситет открыли совместный медицинский факультет

Ректор УГМУ Ольга Ковтун отметила, что в классических университетах Европы почти нет медицинских факультетов, и НамГУ принял предложение перейти на факультет комбинированной медицины.

На факультете будут преподавать представители обоих вузов. Студенты смогут получать знания на контрактной основе. Два года они будут учиться в НамГУ, а затем — в УГМУ.

Наманганский госуниверситет и Уральский государственный медуниверситет открыли совместный медицинский факультет
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Наманганский госуниверситет и Уральский государственный медуниверситет открыли совместный медицинский факультет

Напомним, в Намангане прошел международный форум медицины и фармацевтики, на котором присутствовали заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, министр здравоохранения страны Алишер Шадманов, хоким области Хайрулло Бозоров, известные ученые, специалисты сферы.

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Теги:
Россия, Узбекистан, Медицина, Наманган, факультет, Образование



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