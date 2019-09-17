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В Ташкенте начали строить новую мечеть

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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В церемонии закладки первого кирпича участвовал советник Управления мусульман Абдухаким кори Маткулов.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента началось строительство нового здания мечети "Ракат", сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

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На церемонии закладки первого кирпича присутствовал советник Управления мусульман Абдухаким кори Маткулов — муфтий Усмонхон Алимов находится в служебной командировке в Ферганской долине.

Абдухаким кори Маткулов отметил, что с начала президентства Шавката Мирзиёева в стране открыто 26 новых соборных мечетей, реконструировано 116 мечетей, а в 200 мечетях проведен капитальный ремонт.

Прежнее здание мечети "Ракат" было построено в 1954 году под руководством председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, муфтия Зиявуддинхана ибн Эшона Бабахана.

Напомним, в мае в Алмазорском районе столицы началось строительство нового здания соборной мечети "Сирож Салих". Архитектурное сооружение займет территорию площадью две тысячи квадратных метров. В мечети смогут одновременно находиться до 3,5 тысячи прихожан.

Теги:
Узбекистан, Строительство, мечеть, Ташкент



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