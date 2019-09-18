ГТК: курсантов не посылали на сбор урожая хлопка

В Государственном таможенном комитете опровергли информацию о привлечении курсантов к сбору урожая хлопка.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Государственном таможенном комитете опровергли информацию о привлечении курсантов к сбору урожая хлопка.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о расписках о добровольном участии в сборе хлопка, которые требовали написать курсантов Таможенного института.

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В комитете назвали информацию ложной и вводящей многих пользователей в заблуждение. Учебный процесс продолжается без перерыва и в соответствии с утвержденными учебным планом и календарным учебным графиком, заявили в ГТК.

Ранее представители руководства Министерства занятости и трудовых отношений и Международной организации труда (МОТ) на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций рассказали, как планируется предотвращать использование принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане.

По словам первого заместителя министра труда Эркина Мухиддинова, уже разработан и находится на рассмотрении Кабмина проект закона о привлечении к уголовной ответственности за принуждение к труду.