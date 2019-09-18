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Пустая инвалидная коляска

В Узбекистане обдумывают создание министерства соцзащиты

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Разработана программа по совершенствованию системы соцзащиты населения. В ее основу входит внедрение пилотных программ для лиц с ограниченными возможностями.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Узбекистану необходимо совершенствование системы социальной защиты населения и создание отдельного ведомства - этот вопрос обсудили члены правительства страны, представители ООН и ЮНИСЕФ, сообщает УзА.

Фото: Рамиз Бахтияров
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Соцзащитой населения республики занимаются несколько министерств и ведомств. Несмотря на то что страна направляет около 8-9% ВВП на эту сферу и привержена Целям устойчивого развития (ЦУР), в последние годы дисбаланс в этой системе увеличился.

Большинство лиц с инвалидностью не имеют адекватной социальной защиты. Размеры пособий значительно сократились с одновременным снижением до 25% охвата уязвимых семей с детьми. Фактически только 10% нуждающихся имеют доступ к пособиям и активным программам на рынке труда, 30% лиц пенсионного возраста не включены в программы социального страхования.

По словам вице-премьера Азиза Абдухакимова, необходимо создать единый государственный орган, который бы регулировал деятельность всех организаций и ННО в области социальной защиты.

Инвалидная коляска
© Sputnik / Alexey Kudenko
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"Создание единого органа позволило бы использовать комплексный подход в предоставлении поддержки уязвимым слоям населения, детям и семьям", - считает глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн.

Из 114 стран, подавших заявки в фонд ЦУР, были отобраны только 24 государства, в том числе и Узбекистан. В партнерстве с правительством республики, командой ООН была разработана программа по усовершенствованию системы соцзащиты населения. В ее основу входит институциональное реформирование и внедрение пилотных программ для лиц с ограниченными возможностями.

По словам постоянного координатора ООН в Узбекистане Хелены Фрейзер, инвестиции в надежную, интегрированную систему социальной защиты будут способствовать реализации национальной программы развития Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, министерство



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