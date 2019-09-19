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Машина скорой помощи

В Минздраве Узбекистана пожаловались на безответственных пациентов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Необоснованные ("квартирные") вызовы являются серьезным препятствием поднятию качества службы скорой помощи, считают в министерстве.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Доля необоснованных вызовов скорой помощи в Узбекистане составляет более 30%, заявил консультант по вопросам экстренной и скорой медицинской помощи Обиджон Дилмуродов. 

Такие вызовы в основном поступают от людей с хроническими заболеваниями, отметил он. Некоторые звонят в скорую по 500, а иногда и по тысяче раз в год.

Сотрудники скорой помощи в Ташкенте
© ХS
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"Лечение больных с хроническими заболеваниями не входит в обязанности врачей скорой помощи", — напомнил заместитель главного врача Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Илхом Аслонов.

Он также добавил, что такие пациенты должны находиться под наблюдением врачей общей практики своих поликлиник и лечиться стационарно. 

"Если при хронических заболеваниях на основе рекомендаций врача процедуры будут вестись непрерывно, больной обязательно излечится, не будет надобности повторно обращаться в службу скорой медицинской помощи. Но многие привыкли вместо того, чтобы соблюдать рекомендации врача, даже при незначительных случаях обращаться в скорую помощь", — говорится в публикации.

В Минздраве отметили, что из-за необоснованных вызовов врачи иногда не могут вовремя приехать к людям, которые действительно нуждаются в скорой помощи.

Теги:
здоровье, Узбекистан, врачи, врач, скорая помощь, Минздрав Узбекистана



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