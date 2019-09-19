В Минздраве Узбекистана пожаловались на безответственных пациентов

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Доля необоснованных вызовов скорой помощи в Узбекистане составляет более 30%, заявил консультант по вопросам экстренной и скорой медицинской помощи Обиджон Дилмуродов.

Такие вызовы в основном поступают от людей с хроническими заболеваниями, отметил он. Некоторые звонят в скорую по 500, а иногда и по тысяче раз в год.

"Лечение больных с хроническими заболеваниями не входит в обязанности врачей скорой помощи", — напомнил заместитель главного врача Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Илхом Аслонов.

Он также добавил, что такие пациенты должны находиться под наблюдением врачей общей практики своих поликлиник и лечиться стационарно.

"Если при хронических заболеваниях на основе рекомендаций врача процедуры будут вестись непрерывно, больной обязательно излечится, не будет надобности повторно обращаться в службу скорой медицинской помощи. Но многие привыкли вместо того, чтобы соблюдать рекомендации врача, даже при незначительных случаях обращаться в скорую помощь", — говорится в публикации.

В Минздраве отметили, что из-за необоснованных вызовов врачи иногда не могут вовремя приехать к людям, которые действительно нуждаются в скорой помощи.