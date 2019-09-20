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Лола Каримова о судьбе сестры: нам остается только молиться

© Instagram
Общество
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Младшая дочь первого президента Узбекистана на вопрос одного из подписчиков в социальных сетях прокомментировала ситуацию с Гульнарой Каримовой.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана прокомментировала в Instargam ситуацию с Гульнарой Каримовой.

На вопрос одного из подписчиков о судьбе своей сестры Лола Каримова ответила, что очень переживает о ее судьбе, однако никак не может повлиять на освобождение Гульнары.

"Вполне очевидно, что это зависит от органов правосудия, а не от моего собственного желания. Вы предписываете мне власть, которой не обладаю. Я могу только молиться за мою сестру", - написала Каримова.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017-го в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.

Гульнара Каримова в колонии встретилась с родными >>>

В начале марта Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

© Instagram
Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой

Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.

Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.

Теги:
Instagram, Instagram, уголовное дело, тюрьма, Тюрьма, Гульнара Каримова, гульнара каримова, Лола Каримова-Тилляева, Лола Каримова



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