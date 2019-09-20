Лола Каримова о судьбе сестры: нам остается только молиться

Младшая дочь первого президента Узбекистана на вопрос одного из подписчиков в социальных сетях прокомментировала ситуацию с Гульнарой Каримовой.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана прокомментировала в Instargam ситуацию с Гульнарой Каримовой.

На вопрос одного из подписчиков о судьбе своей сестры Лола Каримова ответила, что очень переживает о ее судьбе, однако никак не может повлиять на освобождение Гульнары.

"Вполне очевидно, что это зависит от органов правосудия, а не от моего собственного желания. Вы предписываете мне власть, которой не обладаю. Я могу только молиться за мою сестру", - написала Каримова.