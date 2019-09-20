Шойгу вручил награды узбекским военным на учениях "Центр-2019"

Всего в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" принимают участие около 128 тысяч военных.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил участников международных учений "Центр-2019", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Медалей "За укрепление боевого содружества" были удостоены трое узбекских военнослужащих — подполковник Марат Зарипов, сержант Гайратжон Донаев и рядовой Нурбек Исмоилов.

Такие же награды получили трое индийских военных, трое казахстанских, столько же военнослужащих китайской армии, трое военных из Кыргызстана, трое из Пакистана, столько же из Таджикистана.

Трое российских военнослужащих получили медали "За отличие в учениях".

Плечом к плечу: учения "Центр-2019" в Узбекистане – фоторепортаж >>>

Всего в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" задействовано около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов. Учения завершатся 21 сентября.