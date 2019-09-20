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Сдача мигрантами экзамена по русскому языку

В России предложили установить единый подход к экзамену для иностранцев

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Новый законопроект позволит обеспечить единые подходы к проведению комплексного экзамена в РФ и за ее пределами.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о едином подходе к проведению комплексного экзамена для граждан других стран, сообщает Sputnik Таджикистан.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проводить такой экзамен и выдавать сертификаты будут образовательные организации, которые имеют соответствующее право. Срок действия сертификата планируется устанавливать в зависимости от цели его получения: три года — для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно — для получения вида на жительство.

© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин сократил трудовой стаж мигрантам для получения гражданства
Также документом предлагается установить требования к уровню владения русским языком, знаний истории и основ законодательства РФ.

Помимо этого, новый законопроект позволит обеспечить единые подходы к проведению комплексного экзамена в России и за ее пределами. Планируется, что он также обеспечит эффективный контроль и надзор за образовательными организациями при проведении экзамена.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что трудовой стаж для получения гражданства высококвалифицированными специалистами из других стран сокращается с трех лет до одного года.

Теги:
Госдума РФ, Россия, Мигранты



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