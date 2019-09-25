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Как будут выглядеть новые поезда ташкентского метро

Теперь "ловит": в столичном метро запустили интернет

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Правда пока лишь на двух станциях метро. Но специалисты обещают охватить связью весь метрополитен уже к концу 2020 года.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В рамках IT-недели произведен запуск базовых станций в столичной "подземке", сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

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Проект осуществлён совместно с УП "Тошкент метрополитени", ТМ "Metrotelecom" и компанией ООО "Coscom" (торговая марка "Ucell").

Специалисты мобильного оператора рассказали, что пока антенна "ловит" только на двух станциях, но до конца следующего года планируется увеличить охват связью до 100 %. 

Абоненты Ucell частично перестанут чувствовать дискомфорт, спускаясь в подземку - на станциях "Сквер Амира Тимура" и "Площадь Мустакиллик" начала работать мобильная связь.

Начальник управления по обеспечению безопасного туризма ГОВД г Ташкента Рустам Сайфулов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"До конца 2020 года связь и интернет будут работать в любом месте ташкентской подземки. Что касается скорости, то мы тестировали, и интернет на станции достигает при скачивании 7 8 Мбит/сек. То есть скорость под землей ничем не отличается от скорости над землей," - рассказали журналистам.

Кроме того, сегодня Ucell официально обозначил начало внедрения на сетях подвижной сотовой радиосвязи перспективной технологии высокоскоростного широкополосного беспроводного доступа пятого поколения (5G).  

Теги:
Узбекистан, Интернет, метро



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