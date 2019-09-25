Куда приведет транзитный коридор - решают специалисты

Встреча нацелена на ускорение реализации проектов строительства железнодорожных линий на территории Исламской Республики Афганистан.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Ташкенте состоялась вторая встреча многосторонней рабочей группы по строительству транзитных железнодорожных линий через Афганистан. Специалисты обсудили реализацию вопроса о создании транспортных коридоров через афганскую территорию, сообщает АО "Узбекистон темир йуллари".

Встреча нацелена на ускорение реализации проектов строительства железнодорожных линий на территории Исламской Республики Афганистан. Ожидается, что в рамках обсуждений и экспертных заседаний будут достигнуты ряд договоренностей.

В дискуссии приняли участие представители АО "Узбекистон темир йуллари", АО НК "Қазақстан темiр жолы", ОАО "Российские железные дороги", администрация железных дорог Афганистана и представитель Посольства Пакистана.