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Транзитный путь

Куда приведет транзитный коридор - решают специалисты

© АО "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Встреча нацелена на ускорение реализации проектов строительства железнодорожных линий на территории Исламской Республики Афганистан.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Ташкенте состоялась вторая встреча многосторонней рабочей группы по строительству транзитных железнодорожных линий через Афганистан. Специалисты обсудили реализацию вопроса о создании транспортных коридоров через афганскую территорию, сообщает АО "Узбекистон темир йуллари".

Рабочие грузят товар в фуру, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Узбекистан и Афганистан договорились о транзите грузов

Встреча нацелена на ускорение реализации проектов строительства железнодорожных линий на территории Исламской Республики Афганистан. Ожидается, что в рамках обсуждений и экспертных заседаний будут достигнуты ряд договоренностей.

В дискуссии приняли участие представители АО "Узбекистон темир йуллари", АО НК "Қазақстан темiр жолы", ОАО "Российские железные дороги", администрация железных дорог Афганистана и представитель Посольства Пакистана. 

 

Теги:
Узбекистан, Афганистан, транзит, Узбекистон темир йуллари



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