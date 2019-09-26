Глава Генконсульства РУз в Петербурге о напряженных буднях и фейках в СМИ

В Северной столице России состоялся торжественный прием в честь Дня независимости Узбекистана. Исполняющий обязанности руководителя диппредставительства Зафар Абдурахманов даже в столь торжественный час не забывает о служебных обязанностях.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. На приеме в Таврическом дворце исполняющий обязанности генконсула Узбекистана Зафар Абдурахманов уделил несколько минут корреспондентам Sputnik, которые были приглашены на вечер в качестве почетных гостей, и рассказал, как работает учреждение и с какими трудностями приходится сталкиваться его сотрудникам.

"Наша работа заключается в помощи людям — нашим соотечественникам, которые живут в Санкт-Петербурге, приехали сюда на время. Кто-то попадает в сложные ситуации, и наша задача — помочь человеку решить проблему легальным способом, вовремя проконсультировать. В консульстве работает мало народу, а обращений масса. Каждый день мы ведем прием, трудимся до последнего посетителя", — отметил дипломат.

Рассказывая о сложностях в работе, он посетовал, что в СМИ появляется много новостей про происшествия с узбекистанцами в Петербурге, которые в итоге оказываются фейковыми. Журналистам стоит тщательнее проверять информацию — так, как потом за них это делают сотрудники Генконсульства.

Прием в честь Дня независимости Узбекистана Sputnik

Корреспондент Sputnik Дмитрий Матвеев с Зафаром Абдурахмановым Sputnik

Певец Рустам Бурибоев Sputnik

Плов Sputnik

Лола Жалолова Sputnik

Заместитель руководителя отдела туризма компании "АэроТур" (генеральный агент "Uzbekistan airways") Андрей Тарасенков Sputnik 1 / 6 Sputnik Прием в честь Дня независимости Узбекистана

В Петербурге торжественный прием в честь Дня независимости Узбекистана прошел 25 сентября в Таврическом дворце. Праздник отметили широко, как и подобает. В программу вечера вошли показ нарядов от модного дома "Лола Жалолова", выступления певца Рустама Бурибоева и детского ансамбля "Солнышко", фуршет. И, конечно, всех гостей угостили вкуснейшим пловом.