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Узбекский рынок Чорсу

Что почем? Госкомстат изучил цены на рынках страны

© Flickr / Dan Lundberg
Общество
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За килограмм говяжьего мяса (кроме бескостного) на продовольственных рынках просят от 32 000 до 55 000 сумов (в долларовом эквиваленте - от 3,38 до 5,49).

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Сотрудники Госкомстата обошли самые крупные рынки республики, изучили цены на основные продукты питания и обнародовали минимальные и максимальные показатели.

В августе цены в Узбекистане выросли в среднем на 3% - Госкомстат
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В августе цены в Узбекистане выросли в среднем на 3% - Госкомстат

Так, за килограмм говяжьего мяса (кроме бескостного) на продовольственных рынках просят от 32 000 до 55 000 сумов (в долларовом эквиваленте - от 3,38 до 5,49).

За килограмм картофеля покупатель отдает от 1 200 до 4 000 сумов (от 0,12 до 0,42 доллара США).

Минимальная цена на рис – 5 700 сумов, максимальная цена – 18 000 сумов (0,6 и 1,9 доллара США соответственно).

В Узбекистане предлагают контролировать цены на основные товары и услуги >>

Дешевле всего можно купить литр растительного масла за 8 500 сумов (0,89 доллара США), дороже всего - за 13 500 сумов (1,42 доллара США).

 

 

Теги:
Госкомстат, Узбекистан, рынок



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