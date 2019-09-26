МНО призвало родителей прекратить сбор денег на подарки учителям

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министерство народного образования (МНО) Узбекистана напомнило родителям-активистам о недопустимости принудительного сбора денег на подарки учителям.
Как отметили в МНО, в преддверии Дня учителя и наставника представители некоторых классных родительских комитетов проявляют "чрезмерную активность", пытаясь собирать средства для того, чтобы "достойно поздравить учителей с праздником".
"Необходимо прекратить все виды сборов денег, которые приводят к недовольству родителей", — говорится в публикации.
В министерстве назвали недопустимым принуждение к сбору денег по отношению к родителям, не имеющих на это возможности.
Ранее в Минюсте Узбекистана объяснили, как следует вести себя родителям в случае, если их просят сдать деньги на ремонт школы.