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Учительница средней школы. Архивное фото

МНО призвало родителей прекратить сбор денег на подарки учителям

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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В Узбекистане 1 октября отметят День учителя и наставника. В связи с этим некоторые чрезмерно активные родители пытаются принудительно собирать деньги, чтобы "достойно поздравить" педагогов.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министерство народного образования (МНО) Узбекистана напомнило родителям-активистам о недопустимости принудительного сбора денег на подарки учителям.

Как отметили в МНО, в преддверии Дня учителя и наставника представители некоторых классных родительских комитетов проявляют "чрезмерную активность", пытаясь собирать средства для того, чтобы "достойно поздравить учителей с праздником".

"Необходимо прекратить все виды сборов денег, которые приводят к недовольству родителей", — говорится в публикации. 

В министерстве назвали недопустимым принуждение к сбору денег по отношению к родителям, не имеющих на это возможности.

Ранее в Минюсте Узбекистана объяснили, как следует вести себя родителям в случае, если их просят сдать деньги на ремонт школы.




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