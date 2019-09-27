В Узбекистане вынесли приговор экс-главе СГБ

Объявлен обвинительный приговор в отношении бывшего председателя Службы государственной безопасности Ихтиёра Абдуллаева и членов его преступного сообщества.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Военный суд Узбекистана приговорил бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёра Абдуллаева к 18 годам заключения за злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Ихтиёр Абдуллаев признан виновным... ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", — говорится в публикации.

Бывший глава СГБ признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам страны, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряде других уголовно наказуемых деяниях путем злоупотребления должностными полномочиями.

Экс-заместитель председателя СГБ Джахангир Игамов приговорен к 16 годам, бывший советник председателя СГБ Алишер Ишанходжаев — к 17 годам, бывший заместитель прокурора Ташкента Ёркин Абдуллаев — 14 годам, бывший замначальника управления по работе с кадрами Минюста Юсуфбай Ходжаев — к восьми годам, бывший заместитель генерального прокурора Гайрат Хидоятов получил пять лет, бывший заместитель председателя Верховного суда Бахадыр Дехканов — пять лет, бывший прокурор Наманганской области Улугбек Тошев приговорен к пяти годам заключения с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения на определенные сроки.

Остальным 15 подсудимым тоже были назначены наказания с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, а также роли в совершенных преступлениях, отметили в пресс-службе.