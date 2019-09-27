В Узбекистане вынесли приговор экс-главе СГБ

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Военный суд Узбекистана приговорил бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёра Абдуллаева к 18 годам заключения за злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
"Ихтиёр Абдуллаев признан виновным... ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", — говорится в публикации.
Бывший глава СГБ признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам страны, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряде других уголовно наказуемых деяниях путем злоупотребления должностными полномочиями.
Остальным 15 подсудимым тоже были назначены наказания с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, а также роли в совершенных преступлениях, отметили в пресс-службе.