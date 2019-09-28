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Узбекистан намерен вернуть из Сирии и Ирака более 200 граждан

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Глава МИД Узбекистана рассказал о планах по эвакуации граждан с Ближнего Востока. В настоящее время идет активная работа над этим, в том числе на международном уровне.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают возвращения на родину из Ирака и Сирии 235 человек, заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня под председательством России.

Шахноза Мирзиёева встретилась с детьми, которые вернулись из Сирии
© МДО
Шахноза Мирзиёева встретилась с возвращенными из Сирии детьми
Как рассказали РИА Новости в управлении по связям с общественностью и СМИ МИД, в настоящее время идет активная работа над этим, в том числе на международном уровне.

Напомним, 30 мая в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.

Важную поддержку оказал ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного креста и ЮНИСЕФ.

В МИД тогда сообщили, что всем вернувшимся на родину будет обеспечен доступ к медицинской помощи и психосоциальной поддержке, образовательным и другим социальным программам, в том числе путем обеспечения надлежащим жильем и трудоустройства.

Теги:
Ближний Восток, Ирак, Сирия, Узбекистанцы



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