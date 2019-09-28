Глава военной делегации из Казахстана высоко оценил узбекских лошадей

В Узбекистан с официальным визитом прибыла военная делегация из Казахстана. В частности, гостям показали воинские части и учреждения, расположенные в Нукусском и Ургенчском гарнизонах.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Командующий войсками Северо-западного военного округа Узбекистана полковник Дилшод Чориев 27 сентября принял военную делегацию из Казахстана во главе с командующим войсками регионального командования "Юг" генерал-майором Кайдаром Каракуловым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Он рассказал гостям о задачах и функциях военного округа, системе подготовки специалистов для войск Минобороны.

"Был отмечен большой интерес узбекской стороны к проведению совместных учений, различных тренингов со специалистами военного дела и других мероприятий на межгосударственном уровне", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минобороны Узбекистана В Узбекистан прибыла военная делегация из Казахстана. На фото в центре — командующий войсками регионального командования "Юг" генерал-майор Кайдар Каракулов

После этой встречи делегации показали воинские части и учреждения, расположенные в Нукусском и Ургенчском гарнизонах. Они увидели в том числе занятие верховой ездой.

"Командующий войсками регионального командования "Юг" Казахстана особо отметил породистых и ухоженных лошадей", — отметили в Минобороны.

Кроме того, большое впечатление на гостей произвели инфраструктура частей и учреждений, а также учебно-материальная база.

Также для них устроили экскурсию по Государственному музею Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого и уникальному древнему городу Хивы — Ичан-Кале.