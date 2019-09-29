"Бронза" в активе: первая медаль на чемпионате по робототехнике

По условиям чемпионата, в течение двух часов нужно было подготовить инновационное решение по оптимизации деятельности ряда сфер - медицины, аэрокосмических технологий, пожарной безопасности, образования и пищевой промышленности.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана, принимающая участие в международном чемпионате робототехники (International Grand D challenge 2019), который проходит в южнокорейском городе Донхэ, завоевала первую бронзу, сообщает Министерство инновационного развития Узбекистана.

Шавкат Абдурахманов и Хумоюн Хайдаров заняли 3-е место в направлении Robo scholar.

По условиям чемпионата, в течение двух часов нужно было подготовить инновационное решение по оптимизации деятельности ряда сфер - медицины, аэрокосмических технологий, пожарной безопасности, образования и пищевой промышленности. Узбекские робототехники подготовили оборудование Smart doc box, которое может быть использовано в медицине.

Еще два проекта, представленные сборной Узбекистана, удостоены приза в номинации "Technical award".

Чемпионат продолжается.