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Сборная Узбекистана завоевала 3 место на чемпионате по робототехнике

"Бронза" в активе: первая медаль на чемпионате по робототехнике

© Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
Общество
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По условиям чемпионата, в течение двух часов нужно было подготовить инновационное решение по оптимизации деятельности ряда сфер - медицины, аэрокосмических технологий, пожарной безопасности, образования и пищевой промышленности.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана, принимающая участие в международном чемпионате робототехники (International Grand D challenge 2019), который проходит в южнокорейском городе Донхэ, завоевала первую бронзу, сообщает Министерство инновационного развития Узбекистана.

Шавкат Абдурахманов и Хумоюн Хайдаров заняли 3-е место в направлении Robo scholar.

Деталь Робота
© Flickr/ Chris
В Узбекистане пройдет международный конкурс робототехники

По условиям чемпионата, в течение двух часов нужно было подготовить инновационное решение по оптимизации деятельности ряда сфер - медицины, аэрокосмических технологий, пожарной безопасности, образования и пищевой промышленности. Узбекские робототехники подготовили оборудование Smart doc box, которое может быть использовано в медицине.

Еще два проекта, представленные сборной Узбекистана, удостоены приза в номинации "Technical award". 

Чемпионат продолжается.

Теги:
чемпионат, Министерство инновационного развития Узбекистана, робототехника



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