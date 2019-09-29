Обещал дом страусов, получил казенный: МВД задержали мошенника

Представители ООО заключали договора о поставке в течение 90 дней из ЮАР детенышей африканского страуса для последующего разведения. Они вошли в доверие более чем 300 граждан, завладев их деньгами.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В следственном департаменте МВД Узбекистана сообщили, что в отношении должностных лиц ООО "Straus House" возбуждено уголовное дело по статье 168 части 4 пункту "а" (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), передает Kun.uz.

По результатам доследственной проверки стало известно, что должностные лица этого предприятия подозреваются в мошеннических действиях. Представители ООО заключали договора о поставке в течение 90 дней из ЮАР детенышей африканского страуса для последующего разведения.

Договора были заключены в период с января по апрель 2019 года с юридическими и физическими лицами из Ташкента, Андижанской, Ферганской, Наманганской, Бухарской и Кашкадарьинской областей.

Должностные лица ООО "Straus House" вошли в доверие более чем 300 граждан, завладев их деньгами.

В рамках уголовного дела учредитель ООО "Straus House" Исроилов Иброхим Ровшан угли привлечен в качестве подозреваемого, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.