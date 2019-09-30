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Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев

Сенат соберется на внеочередную встречу в связи со скандальной речью хокима

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Хоким Ферганской области назвал мерзавцами мужчин, отпустивших бороды, а также выступил против ношения платков и хиджабов и продажи "мусульманской" одежды на рынках.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на своей странице в социальной сети объявила о внеочередном совещании комиссии по регламенту и этике.

Причиной послужил общественный резонанс, вызванный резким высказыванием хокима Ферганской области в рамках селекторного совещания, на котором он дал поручение начать кампанию против ношения бород, хиджабов и никабов. Аудиозапись со встречи попала в местные и зарубежные СМИ.

"Речь хокима и сенатора Шухрата Ганиева в течение двух дней активно обсуждается общественностью, потому мы вынуждены собраться на внеочередное совещание и для анализа произошедшего" - заявила Нарбаева на своей странице.

Хоким Ферганской области публично извинился перед населением - видео
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Хоким Ферганской области публично извинился перед населением - видео

На селекторном совещании, посвященном вопросам религии и среднего образования, хоким Ферганской области назвал мерзавцами мужчин, отпустивших бороды, а также выступил против ношения платков и хиджабов и продажи "мусульманской" одежды на рынках.

На аудиозаписи слышно, как хоким области угрожает расправой за религиозные одеяния и в крайне грубой форме обращается к своим подчиненным, оскорбляя их.

В областном хокимияте уже отреагировали на эти публикации и заявили, что записанные слова вырваны из контекста и неверно интерпретированы.

 

Теги:
Сенат Республики Узбекистан, Танзила Нарбаева, хоким, Ферганская область



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