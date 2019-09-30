Приехали: до конца года новые вагоны появятся в метро

В ближайшем будущем, как рассказали на встрече, эти составы будут курсировать по столичному метрополитену, на его новых линиях.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Ташкент прибыли пять новых составов для метрополитена, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

На торжественной церемонии их презентации председатель правления акционерного общества " выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого проекта.

В ближайшем будущем, как рассказали на встрече, эти составы будут курсировать по столичному метрополитену, на его новых линиях. За счёт шумоизоляции подвижные составы имеют очень плавный и тихий ход. При конструировании вагонов были учтены особенности климата региона.

Новые вагоны планируется поставить на рельсы ташкентской подземки до конца года. Сейчас осуществляются пуско-наладочные работы.

"До конца нынешнего года мы завершим строительство Юнусабадской и Сергелийской веток метрополитена, а также реализуем первый этап строительства кольцевой линии. АО "Узбекистон темир йуллари" заключило контракт с российским заводом АО "Метровагонмаш" на приобретение вагонов для наземной линии метрополитена," - рассказал журналистам заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари", начальник УП "Тошкент метрополитени" Отабек Худойкулов.

© АО "Узбекистон темир йуллари" Так выглядит кабина машиниста нового состава метро

Если испытания пройдут успешно, планируется приобретение ещё 45 подобных составов по 4 вагона каждый.

Поезда оснащены системой климат-контроля, "умным" освещением, которое регулируется в зависимости от времени суток. Срок службы каждого вагона рассчитан на 30 лет.