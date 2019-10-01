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таможенники остановили ввоз сим-карт

Связь не установлена: таможенники воспрепятствовали ввозу сим-карт

© Государственный таможенный комитет Узбекистана
Общество
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SIM-карты на 19 миллионов сумов пытались незаконно ввезти в Узбекистан. Сотрудники таможенного поста предотвратили контрабанду.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Таможенники аэропорта Бухары задержали контрабандиста, который собирался провезти в своем багаже 6 300 сим-карт, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета страны.

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CC BY-SA 2.0 / Eric Haglund / IMG_0538
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Нарушение было обнаружено во время прохождения пассажиром авиарейса таможенного контроля. Сотрудники таможенного поста задержали владельца контрабанды, гражданина Ф.И., прибывшего из-за рубежа.

Сим-карты были оценены примерно в 19 миллионов сумов. Для выяснения, с какой целью Ф.И. завез в страну крупную партию сим-карт, начата таможенная проверка.

Кстати, это не первый случай попытки ввоза симок в Узбекистан.

На приграничном посту изъяли 30 тысяч SIM-карт >>

Тогда на приграничном таможенном посту "Навои" УГТК были обнаружены не указанные в пассажирской таможенной декларации и не заявленные при устном опросе таможенникам 30 тысяч SIM-карт зарубежных сотовых компаний на сумму 60 миллионов сумов.

Теги:
Узбекистан, Аэропорт Бухара, Бухара, таможенники



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