В столице Эстонии запретили использовать пластиковую посуду

В европейских водах ежегодно оказывается около 150 тысяч тонн пластика, и это лишь небольшая часть из восьми миллионов тонн по всему миру.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В Таллине с 1 октября вступил в силу запрет на применение пластиковой посуды на всех общественных мероприятиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии эстонской столицы.

Отныне там нельзя использовать одноразовые столовые приборы — ножи, вилки, ложки, а также тарелки, трубочки, палочки для размешивания напитков и крышки для кофейных стаканов.

Их должна заменить посуда из биоразлагаемых материалов, имеющая соответствующий сертификат: например, из древесины, бамбука, пальмовых листьев, сахарного тростника или иного компостируемого материала.

Напомним, Евросоюз к 2021 году решил запретить продажу одноразовой пластиковой посуды — столовых приборов, тарелок, соломинок, ватных палочек, оксоразлагаемых пищевых контейнеров и пенополистирольных стаканчиков.

По данным Еврокомиссии, более 80% мусора в морях — это пластик. На товары, подпадающие под действие нового закона, приходится 70% от всего морского мусора.

В европейских водах каждый год оказывается около 150 тысяч тонн пластика. Это лишь небольшая часть из восьми миллионов тонн по всему миру.