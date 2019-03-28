Евросоюз запретил пластик: к 2021 году продажа прекратится

Закон против одноразовых столовых приборов, тарелок, соломинок и ватных палочек поддержали 560 депутатов, против высказались 35 членов ЕП.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Евросоюз к 2021 году запретит продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту, сообщает РИА Новости.

В список запрещенных товаров из пластика вошли: одноразовые столовые приборы, тарелки, соломинки, ватные палочки, оксоразлагаемые пищевые контейнеры и пенополистирольные стаканчики.

Закон поддержали 560 депутатов, против высказались 35 членов ЕП.

Чтобы закон мог вступить в силу, его должен формально одобрить Совет стран ЕС, что ожидается в ближайшие недели.

По данным Еврокомиссии, более 80% мусора в морях - это пластик. На товары, подпадающие под действие нового закона, приходится 70% от всего морского мусора, свидетельствует релиз.

В европейских водах каждый год оказывается около 150 тысяч тонн пластика. Это лишь небольшая часть из 8 миллионов тонн по всему миру.

Морские животные случайно поедают пластиковый мусор и умирают. Микрочастицы пластика часто попадают из океана в пищу людей. Последствия этого явления до конца не изучены.