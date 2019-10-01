В Узбекистане собираются внедрять технологии ГЛОНАСС

Сегодня представители Мининфокома республики встретились с генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Игорем Милашевским.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Власти Узбекистана планируют предложить российскому АО "ГЛОНАСС" несколько совместных проектов в сфере навигационных технологий, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

Сегодня руководство Мининфокома встретилось с генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Игорем Милашевским.

Стороны обговорили способы развития сотрудничества во внедрении передовых навигационных и сетевых технологий в работу транспортных средств на территории республики.

Ранее генеральный конструктор АО "ГЛОНАСС" Михаил Кораблев рассказал, что необходимо Узбекистану для создания эффективной системы навигации для туристов.

По его словам, в первую очередь нужно создать актуальные, точные и современные навигационные карты, без которых применять навигационную систему просто невозможно.