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Портативный лоцманский навигатор на базе системы Глонасс

В Узбекистане собираются внедрять технологии ГЛОНАСС

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Сегодня представители Мининфокома республики встретились с генеральным директором АО "ГЛОНАСС"  Игорем Милашевским.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Власти Узбекистана планируют предложить российскому АО "ГЛОНАСС" несколько совместных проектов в сфере навигационных технологий, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

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© Unsplash / NASA
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Сегодня руководство Мининфокома встретилось с генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Игорем Милашевским.

Стороны обговорили способы развития сотрудничества во внедрении передовых навигационных и сетевых технологий в работу транспортных средств на территории республики. 

Ранее генеральный конструктор АО "ГЛОНАСС" Михаил Кораблев рассказал, что необходимо Узбекистану для создания эффективной системы навигации для туристов. 

По его словам, в первую очередь нужно создать актуальные, точные и современные навигационные карты, без которых применять навигационную систему просто невозможно.

Теги:
Мининфоком, Узбекистан, ГЛОНАСС, технологии



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