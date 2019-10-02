Цены на авто повысятся за счет сборов в дорожный фонд

Сбор в Республиканский дорожный фонд за автомобили, приобретенные по договорам с 1 октября 2019 года или позднее, будет включен в стоимость автомобиля и уплачиваться непосредственно отечественными производителями автотранспортных средств.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. С 1 октября вступил в силу новый порядок уплаты сбора в Республиканский дорожный фонд, согласно которому оплата производится производителями автотранспортных средств, сообщает пресс-служба UzAutoMotors.

Данное решение было принято в целях улучшения условий приобретения для потребителей автотранспортных средств отечественного производства согласно постановлению президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан".

Согласно новому порядку:

- по договорам купли-продажи (поставки) новых автотранспортных средств, заключенных покупателями до 1 октября 2019 года и приобретенным в рамках данных договоров новых автотранспортных средств, порядок уплаты сбора остается прежним – сбор уплачивается в органах ГСБДД.

- сбор в Республиканский дорожный фонд за автомобили, приобретенные по договорам с 1 октября 2019 года или позднее, будет включен в стоимость автомобиля и уплачиваться непосредственно отечественными производителями автотранспортных средств.

Новый порядок оплаты сбора распространяется исключительно на новые автотранспортные средства отечественного производства (АО UzAuto Motors, СП ООО "СамАвто", СП ООО JV MAN Auto-Uzbekistan, ООО UzAuto Trailer).

Порядок оплаты сбора за регистрацию автотранспортных средств, приобретаемых на вторичном рынке и завезенных по импорту, не изменился.

Оплата дорожного сбора ляжет на плечи производителей >>

Нововведение поможет покупателям сэкономить время, так что общая оплачиваемая сумма не влечет за собой никаких дополнительных расходов для клиента, а покупатель вносит одним платежом стоимость автомобиля и обязательный сбор в Республиканский дорожный фонд там же, где и приобретает автомобиль.