В Узбекистане установлен порядок страхования скота

Договор со страховщиком заключается на добровольной основе по устному или письменному обращению. Чтобы получить полис, нужно внести страховой взнос.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок страхование скота, сообщается на Telegram-канале Минюста.

Договор со страховщиком заключается на добровольной основе по устному или письменному обращению. Для получения полиса нужно внести страховой взнос.

При наступлении страхового случая — гибели, кражи, вынужденного убоя животного — составляется акт об этом. Чтобы получить возмещение, нужно написать заявление и предоставить соответствующие документы.

Ранее в Узбекистане утвердили порядок выдачи "паспорта лошади". Документ предоставляется по желанию владельца, однако без него невозможно участие племенных и спортивных лошадей в аукционах, выставках, национальных и классических конноспортивных играх, спортивных соревнованиях, а также использование лошадей в качестве служебных.