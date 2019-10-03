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Коровы на молочно-товарной ферме

В Узбекистане установлен порядок страхования скота

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Договор со страховщиком заключается на добровольной основе по устному или письменному обращению. Чтобы получить полис, нужно внести страховой взнос.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок страхование скота, сообщается на Telegram-канале Минюста.

Кони на высокогорном пастбище в Чактальском заповеднике
© Sputnik / Дмитрий Донской
В Узбекистане лошади обзаведутся паспортами
Договор со страховщиком заключается на добровольной основе по устному или письменному обращению. Для получения полиса нужно внести страховой взнос. 

При наступлении страхового случая — гибели, кражи, вынужденного убоя животного — составляется акт об этом. Чтобы получить возмещение, нужно написать заявление и предоставить соответствующие документы. 

Ранее в Узбекистане утвердили порядок выдачи "паспорта лошади". Документ предоставляется по желанию владельца, однако без него невозможно участие племенных и спортивных лошадей в аукционах, выставках, национальных и классических конноспортивных играх, спортивных соревнованиях, а также использование лошадей в качестве служебных.

Теги:
Минюст Узбекистана, Узбекистан, страхование, скот



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