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Посол Израиля в Узбекистане

Дипломат призвал зарубежных инвесторов вкладывать средства в Узбекистан

The Times of Israel
Общество
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Израильский дипломат считает, что израильские инвесторы очень пассивны в отношении сотрудничества с Узбекистаном, при том, что имеются внушительные перспективы.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Посол Израиля в Узбекистане Эдди Шапира дал интервью изданию своей страны "The Times of Israel", в котором призвал соотечественников инвестировать в экономику молодой республики.

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Израильский дипломат высоко оценивает проводимую руководством Узбекистана экономическую политику, нацеленную на повышение уровня и качества жизни населения. Он считает, что израильские инвесторы очень пассивны в отношении сотрудничества с Узбекистаном, при том, что имеются довольно радужные перспективы двустороннего диалога.

Возможности взаимодействия имеются в сфере развития инфраструктуры республики с учетом опыта и технологий Израиля в области очистки воды и микроирригационных систем, подчеркивает дипломат.

Говоря о туристическом потенциале Узбекистана, Эдди Шапира отметил целенаправленную политику государства направленную на создание благоприятных условий для развития индустрии туризма.




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