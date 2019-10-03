Праздник на деревне: теперь в определенный день

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Узбекистан присоединился к празднованию Всемирного дня сельских женщин, который проводится 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Правительство поручило соответствующим агропромышленным организациям, Совету министров Каракалпакстана и областным администрациям организовать мероприятия, посвященные этому дню.

Дата проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине.

А в 2007 году праздник официально был утвержден и Генеральной Ассамблеей ООН, которая в своей резолюции признает "важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах".