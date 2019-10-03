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Сельские женщины Узбекистана

Праздник на деревне: теперь в определенный день

ФАО
Общество
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Правительство поручило соответствующим агропромышленным организациям, Совету министров Каракалпакстана и областным администрациям организовать мероприятия, посвященные этому дню.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Узбекистан присоединился к празднованию Всемирного дня сельских женщин, который проводится 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Правительство поручило соответствующим агропромышленным организациям, Совету министров Каракалпакстана и областным администрациям организовать мероприятия, посвященные этому дню.

Женщины занимаются рукоделием
© Foto : ФАО / Вячеслав Оселедко (Vyacheslav Oseledko)
Финансовое положение сельских женщин стало главной темой форума в Женеве

Дата проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине.

А в 2007 году праздник официально был утвержден и Генеральной Ассамблеей ООН, которая в своей резолюции признает "важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах".

Теги:
Узбекистан, Министерство сельского и водного хозяйства, село



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