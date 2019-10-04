Жена впала в состояние кумулятивного аффекта и нанесла мужу несколько ударов кувалдой по голове, от чего он скончался.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Коми женщина убила своего мужа после 40 лет насилия с его стороны, сообщает Wonderzine.

Согласно информации, Прилузский районный суд Коми назначил жительнице села Объячево восемь месяцев ограничения свободы за убийство.

Как оказалось, с 1979 года она находилась в психотравмирующей ситуации, ведь все это время супруг скандалил, бил, оскорблял и издевался над ней.

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Весной этого года произошла новая ссора, во время которой мужчина угрожал убить супругу, приставив к ее горлу нож. Решив, что он действительно может это сделать, женщина впала в состояние кумулятивного аффекта и нанесла ему несколько ударов кувалдой по голове, от чего он скончался.

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Напомним, на сегодняшний день в республике Узбекистан создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия. Первый был открыт в прошлом году.

Женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.