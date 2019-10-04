ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Коми женщина убила своего мужа после 40 лет насилия с его стороны, сообщает Wonderzine.
Согласно информации, Прилузский районный суд Коми назначил жительнице села Объячево восемь месяцев ограничения свободы за убийство.
Как оказалось, с 1979 года она находилась в психотравмирующей ситуации, ведь все это время супруг скандалил, бил, оскорблял и издевался над ней.
Только в январе жертвами насилия стали более 1,5 тысячи узбекистанок >>
Весной этого года произошла новая ссора, во время которой мужчина угрожал убить супругу, приставив к ее горлу нож. Решив, что он действительно может это сделать, женщина впала в состояние кумулятивного аффекта и нанесла ему несколько ударов кувалдой по голове, от чего он скончался.
Подписано: любое притеснение женщин незаконно >>
Напомним, на сегодняшний день в республике Узбекистан создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия. Первый был открыт в прошлом году.
Женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.