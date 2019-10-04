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Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах

Детство на колесах: МДО презентовало мобильные детские сады

Министерство дошкольного образования
Общество
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Длительность пребывания в мобильных группах не превысит 3 часов, а максимальная численность составит 16 детей от 3 до 7 лет. Чтобы сделать занятия интересными, специалисты МДО разработали программу для разновозрастных групп, а педагоги прошли соответствующее обучение.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Передвижные и модульные дошкольные образовательные организации предназначены для удаленных сельских местностей, горных районов и труднодоступных населенных пунктов, в которых постройка обычной ДОО невозможна, рассказали в пресс-службе МДО.

Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах
Министерство дошкольного образования
Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах

Министерство дошкольного образования представило 16 переоборудованных автобусов, 2 модели стоянок с игровыми площадками и 2 модульные ДОО.

Для семей узбекистанских пограничников построены детские сады
© УзА
Для семей узбекистанских пограничников построены детские сады

Длительность пребывания в мобильных группах не превысит 3 часов, а максимальная численность составит 16 детей от 3 до 7 лет. Чтобы сделать занятия интересными для всех воспитанников, специалисты МДО разработали программу для разновозрастных групп, а педагоги прошли соответствующее обучение.

Значительную часть занятий планируется проводить на открытом воздухе. Для этого оборудованы стоянки с навесом, ограждениями, скамейками, горкой, качелями, игровым домиком и песочницей.

"Строительство — долгий и затратный процесс, причем в некоторых местностях пока невозможный ввиду проблем с электричеством и канализацией. Помимо рекордно коротких сроков внедрения, альтернативные формы дошкольного образования отличаются меньшими затратами. Вместо строительства одной обычной ДОО мы можем установить 7 модульных ДОО или запустить 7 автобусов," — сказала министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин.

Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах
Министерство дошкольного образования
Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах

Проект мобильных ДОО был реализован Главным управлением формирования и ведения политики сферы дошкольного образования МДО и АО "Узавтосаноат".

Игрушка на детской кроватке
CC0 / pixabay
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Модульные и мобильные ДОО не зависят от инфраструктуры, так как оборудованы всем необходимым: санузлами, подачей горячей и холодной воды, кухней для разогрева еды, кондиционерами, а в автобусах установлены солнечные батареи.

"Монтаж модульного ДОО занимает всего два месяца, что намного быстрее строительства обычного здания. Кроме того, они вариативны: можно легко увеличить площадь за счет дополнительных блоков, а также разобрать и перевезти конструкцию на новое место," - сказала начальник Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования МДО Шахноза Мирзиёева.

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При строительстве и отделке мобильных и модульных ДОО будут использоваться жаропрочные, огнеупорные и безвредные для здоровья материалы.

Теги:
Узбекистан, детский сад, Министерство дошкольного образования



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