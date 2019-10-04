Детство на колесах: МДО презентовало мобильные детские сады

Длительность пребывания в мобильных группах не превысит 3 часов, а максимальная численность составит 16 детей от 3 до 7 лет. Чтобы сделать занятия интересными, специалисты МДО разработали программу для разновозрастных групп, а педагоги прошли соответствующее обучение.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Передвижные и модульные дошкольные образовательные организации предназначены для удаленных сельских местностей, горных районов и труднодоступных населенных пунктов, в которых постройка обычной ДОО невозможна, рассказали в пресс-службе МДО.

Министерство дошкольного образования Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах

Министерство дошкольного образования представило 16 переоборудованных автобусов, 2 модели стоянок с игровыми площадками и 2 модульные ДОО.

Длительность пребывания в мобильных группах не превысит 3 часов, а максимальная численность составит 16 детей от 3 до 7 лет. Чтобы сделать занятия интересными для всех воспитанников, специалисты МДО разработали программу для разновозрастных групп, а педагоги прошли соответствующее обучение.

Значительную часть занятий планируется проводить на открытом воздухе. Для этого оборудованы стоянки с навесом, ограждениями, скамейками, горкой, качелями, игровым домиком и песочницей.

"Строительство — долгий и затратный процесс, причем в некоторых местностях пока невозможный ввиду проблем с электричеством и канализацией. Помимо рекордно коротких сроков внедрения, альтернативные формы дошкольного образования отличаются меньшими затратами. Вместо строительства одной обычной ДОО мы можем установить 7 модульных ДОО или запустить 7 автобусов," — сказала министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин.

Министерство дошкольного образования Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах

Проект мобильных ДОО был реализован Главным управлением формирования и ведения политики сферы дошкольного образования МДО и АО "Узавтосаноат".

Модульные и мобильные ДОО не зависят от инфраструктуры, так как оборудованы всем необходимым: санузлами, подачей горячей и холодной воды, кухней для разогрева еды, кондиционерами, а в автобусах установлены солнечные батареи.

"Монтаж модульного ДОО занимает всего два месяца, что намного быстрее строительства обычного здания. Кроме того, они вариативны: можно легко увеличить площадь за счет дополнительных блоков, а также разобрать и перевезти конструкцию на новое место," - сказала начальник Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования МДО Шахноза Мирзиёева.

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При строительстве и отделке мобильных и модульных ДОО будут использоваться жаропрочные, огнеупорные и безвредные для здоровья материалы.