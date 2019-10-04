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Медицинская сестра

Вылечат всех: в Джизаке будет создан медицинский кластер

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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До 1 января 2022 года вновь созданное предприятие и привлекаемые им в рамках реализации проекта подрядные организации освобождаются от уплаты ряда налогов и таможенных платежей.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Принято постановление правительства, которое предусматривает создание современного медицинского кластера в Галляаральском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно документу, в этом регионе будет создано ООО "Medical care cluster", где будет оказываться высококачественная медицинская помощь населению, подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров.

В медцентре, архивное фото
Пресс-служба Минздрава Узбекистана
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До 1 января 2022 года ООО и привлекаемые им в рамках реализации проекта подрядные организации освобождаются от уплаты:
- налога на доходы юридических лиц и НДС;

- таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) при ввозе материалов, не производимых в республике, предназначенных для строительства, оснащения и обеспечения деятельности медицинского кластера, по перечням, формируемым в установленном порядке.

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Также, участники проекта освобождаются от уплаты единого социального платежа с фонда оплаты труда иностранных специалистов, привлекаемых для организации деятельности медицинского кластера.

Теги:
налоги, Минюст Узбекистана, Медицина, Джизак



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