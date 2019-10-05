В Узбекистане празднично отметят 30-летие закона о государственном языке

Праздничные мероприятия пройдут по всему Узбекистану. Для учеников школ организуют конкурс сочинений, а в театрах и кинотеатрах покажут спектакли, художественные и документальные фильмы.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев постановление о достойном праздновании 30-летия принятия закона "О государственном языке".

Документ был принят 21 октября 1989 года. В постановления отмечается, что узбекский язык как один из древних и богатых языков мира является символом национального самосознания и независимой государственности народа.

Яндекс запускает новости на узбекском языке >>>

Исходя из требований сегодняшнего нового этапа развития Узбекистана – периода национального развития, проводится широкомасштабная работа по повышению роли и авторитета нашего родного языка в обществе.

В частности, создание в последние годы Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои расширило рамки глубокого изучения исторических корней узбекского языка, его всестороннего развития на научной основе и области применения, подняло на новый уровень деятельность по подготовке филологических кадров.

Создание в регионах творческих школ, названных именами наших выдающихся ученых и литераторов, стало еще одним важным шагом в данном направлении.

Праздничные мероприятия пройдут по всему Узбекистану. Для учеников школ организуют конкурс сочинений, а в театрах и кинотеатрах покажут спектакли, художественные и документальные фильмы.

21 октября пройдут также церемонии возложения цветов к подножию памятников основателю узбекского литературного языка Алишеру Навои в Национальном парке Узбекистана в Ташкенте и в других регионах.