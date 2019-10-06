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АО “O’ztemiryo’lyo’lovchi” получил новые вагоны

В ближайшие пять лет более 300 новых вагонов встанут на рельсы

© АО "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Среднее количество вагонов, которые закупались с 2009 по 2018 годы не превышало 18 единиц в год. Начиная с 2019-го планируют закупать не менее чем по 50 в год.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. До 2025 года "Ташкентский завод по ремонту и обслуживанию пассажирских вагонов" планирует сдать в эксплуатацию 300 новых вагонов, обновив таким образом 70-80% пассажирского подвижного состава страны. Об сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

"Возможность ежегодно приобретать в таком количестве пассажирские вагоны отечественного производства, это большое достижение, – отметил директор по маркетингу и внедрению инноваций "O’ztemiryo’lyo’lovchi" Суннатулло Хамидов. – И мы приложим все усилия для дальнейшего развития пассажирского хозяйства и увеличения объема пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте".

Новые вагоны метров Ташкенте
© АО "Узбекистон темир йуллари"
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В соответствии с разработанной концепцией по обновлению парка пассажирских вагонов "O’ztemiryo’lyo’lovchi", планируется ежегодное приобретение новых пассажирских вагонов в количестве не менее 50 единиц, разных типов.

Среднее количество вагонов, которые закупались с 2009 по 2018 годы не превышало 18 единиц в год. Теперь же развитие пассажирского хозяйства, в частности, удовлетворение потребности населения в пассажироперевозках будет ощутимее.

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Новые пассажирские вагоны преимущественно планируется пустить по местным маршрутам.

Теги:
движение поездов, Узбекистон темир йуллари



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