Пожилой мужчина умер в аэропорту Ташкента из-за опоздавшей скорой

Бригада скорой помощи по пути попала в затор и находилась в пробке в течение 5-6 минут. Несмотря на то что сирены были включены, никто из водителей не уступил дорогу машине.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. В аэропорту Ташкента умер пожилой мужчина, так как скорая снова опоздала на вызов из-за водителей, которые не уступали дорогу, сообщает Минздрав Узбекистана.

"11 сентября в 07.25 в call-центр поступил вызов о том, что в зале международного аэропорта у 60-летнего мужчины случился обморок. Через одну минуту, то есть в 07.26, по вызову выехала бригада скорой помощи. Но машина по пути попала в затор на дороге около Яккасарайского дворца торжеств и находилась в пробке в течение 5-6 минут. Несмотря на то что сирены были включены, никто из водителей не уступил дорогу машине", – отметили в Минздраве.

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Прибыв на место, врач и фельдшер скорой помощи увидели, что медицинские работники аэропорта оказывают больному медпомощь и включились в процесс, провели реанимацию легких и сердца.

Однако, несмотря на действия врачей, мужчина скончался.

"Одной из причин является то, что машине скорой помощи не уступают дорогу. В развитых зарубежных странах у водителей высокая личная ответственность и культура по освобождению трассы. А у нас мы видим обратное. Есть и такие, кто не реагирует даже на звуки сирены", - говорит местный консультант по вопросам экстренной и скорой медицинской помощи Обиджон Дилмуродов.

В свою очередь Минздрав Узбекистана призывает гостей и жителей республики всегда уступать дорогу машинам скорой помощи.