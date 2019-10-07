В Узбекистане ужесточат наказание за нападение на медиков

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Кабмин поступил на рассмотрение проект закона "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан", который позволит усилить ответственность за нападение медработников. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, по инициативе которого был разработан документ.

По данным министерства, за 2018-2019 годы в республике зафиксировано более 400 случаев причинения вреда здоровью медиков.

"Эффективный путь предотвращения таких случаев — усиление ответственности за подобные незаконные действия", — отметили в Минздраве.

С принятием законопроекта дебоширам будет грозить ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В министерстве надеются, что предлагаемые изменения позволят решить острую проблему.

Только за последние недели Sputnik Узбекистан рассказывал о двух вопиющих случаях. Двадцать пятого сентября в Ташкенте были избиты фельдшер и врач скорой помощи, оба получили тяжкие телесные повреждения. Спустя несколько дней пьяный мужчина, брат пациентки, ударил сотрудника подстанции скорой помощи №6 Жахонгира Ходжиева. У врача-кардиолога диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением и сотрясение головного мозга.