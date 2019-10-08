В Ташкенте пройдут любительские соревнования по джип-триалу

Для участия приглашаются все желающие владельцы внедорожников, а также зрители, для которых вход будет бесплатным.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. 20 октября в Ташкенте состоится открытое любительское соревнование по джип-триалу, сообщает UzReport.

Организаторами мероприятия выступают Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана и хокимият Ташкента.

Соревнование будет проходить на окраине столицы на специально подготовленной трассе между гольф-клубом и озером Бахт, в пойме реки Чирчик.

Начало - в 10 часов утра. Ожидается участие спортсменов из разных городов Узбекистана и Казахстана.

Также для участия приглашаются все желающие владельцы джипов (только полноприводные с колесной формулой 4х4). Вход для зрителей – свободный. Регистрация участников до 16 октября.

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Джип-триал – соревнование на автомобилях повышенной проходимости, проходящее на закрытой естественной или искусственной трассе, расположенной на сильно пересеченной местности и разделенной на зачетные секции.

Цель - пройти трассу через обозначенные курсовые ворота за минимальное время, не превышая отведенное время. Участники должны пройти все ворота в определенной очередности, за нарушение или снос ворот назначаются штрафные очки.