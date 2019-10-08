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Акмаль Саидов на международном семинаре ОИС

Исламская организация сотрудничества определила права молодежи

© УзА
Общество
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В рамках семинара приведены к присяге шесть вновь избранных членов Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС – Объединенные Арабские Эмираты, Габона, Азербайджан, Пакистан, Уганда и Кувейт.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. В Ташкенте завершился 6-й международный семинар Независимой постоянной комиссии по правам человека Исламской организации сотрудничества, сообщает агентство УзА. В двухдневной дискуссии приняли участие около 150 делегатов.

По итогам встреч был принят заключительный документ – Ташкентская декларация о правах молодежи членов-государств Исламской организации сотрудничества.

Ангела Меркель
© AFP 2018 / JOHN MACDOUGALL
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В рамках семинара приведены к присяге шесть вновь избранных членов Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС – Объединенные Арабские Эмираты, Габона, Азербайджан, Пакистан, Уганда и Кувейт.

Подписан Меморандум о расширении сотрудничества между Национальным центром по правам человека Республики Узбекистан и Институтом прав и равенства человека Турции.

Теги:
ОИС, Узбекистан, права человека



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