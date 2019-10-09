В Узбекистане компаниям предложили налоговые льготы за помощь детским садам

Не обязательно помогать только деньгами: можно передавать в подшефную дошкольную организацию имущество, выполнять для нее работы, оказывать услуги.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане введены налоговые льготы для компаний, взявших шефство на государственными детскими садами, сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования республики.

В соответствии с постановлением Кабмина, соглашение заключается на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), срок его действия — не менее года.

Документ подразумевает регулярное оказание благотворительной помощи выбранному детсаду.

Помогая дошкольным организациям, юрлица могут рассчитывать на вычет понесенных ими расходов при исчислении налога на прибыль. Кроме того, безвозмездная передача товаров (работ, услуг) не облагается НДС и ЕНП, а реализация товаров (работ, услуг) ниже себестоимости облагается НДС, исходя из фактической стоимости реализации.

Благотворитель самостоятельно определяет цели и порядок использования пожертвований. Подшефная дошкольная организация должна вести учет полученных средств и регулярно отчитываться перед частном партнером о целевом использовании денег и имущества.

"Сегодня сфера дошкольного образования требует больших вложений. Министерство дошкольного образования направляет бюджетные средства на решение наиболее острых вопросов: строительство новых ДОО, ремонт и реконструкцию старых зданий, обеспечение детей игрушками и развивающими материалами. Однако возможностей не хватает, чтобы исправить все и сразу, поэтому нам важна поддержка бизнеса", — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Она выразила надежду, что предоставление налоговых льгот станет действенным стимулом для благотворительности в стране.

"Помимо налоговых льгот, компания-благотворитель получает преимущество при направлении в подшефную ДОО детей своих работников", — отметила министр.

Помощь детсадам не обязательно должна быть денежной: можно передавать в подшефную дошкольную организацию имущество, выполнять для нее работы, оказывать услуги.

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