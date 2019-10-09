Узбекистан и Россия обменялись опытом в сфере безопасности на вокзалах

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Специалисты компании "Российские железные дороги" (РЖД) поделились с коллегами из "Узбекистон темир йуллари" опытом внедрения технологий в сфере безопасности на вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе узбекской компании.

Делегации дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ, филиал "РЖД") и "Узбекистон темир йуллари" провели в Ташкенте круглый стол по обмену опытом в сфере транспортной безопасности. Договоренность о проведении мероприятия была достигнута в ходе заседания двусторонней рабочей группы в Москве в конце июня.

Основной темой встречи стал обмен опытом по порядку проведения на вокзальных комплексах процедуры контроля пассажиров и сопровождающих лиц, ручной клади и багажа, в том числе при отправлении высокоскоростными поездами.

"Вопрос безопасности на наших железнодорожных вокзалах весьма болезненный, и в этом ключе опыт Узбекистана для нас очень интересен, мы много наслышаны о нем, и нам хотелось бы рассмотреть инфраструктуру обслуживания пассажиров в вашей стране", — сказал начальник ДЖВ Георгий Геворкян.

Он также предложил узбекским коллегам ознакомиться с проектами по совершенствованию технической базы вокзальных комплексов РФ. В частности, речь идет о внедрении автоматических камер для хранения багажа, турникетных линеек, телетепловизионных устройств с круговым обзором.