Узбекистан и Россия обменялись опытом в сфере безопасности на вокзалах

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Специалисты компании "Российские железные дороги" (РЖД) поделились с коллегами из "Узбекистон темир йуллари" опытом внедрения технологий в сфере безопасности на вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе узбекской компании.
Основной темой встречи стал обмен опытом по порядку проведения на вокзальных комплексах процедуры контроля пассажиров и сопровождающих лиц, ручной клади и багажа, в том числе при отправлении высокоскоростными поездами.
"Вопрос безопасности на наших железнодорожных вокзалах весьма болезненный, и в этом ключе опыт Узбекистана для нас очень интересен, мы много наслышаны о нем, и нам хотелось бы рассмотреть инфраструктуру обслуживания пассажиров в вашей стране", — сказал начальник ДЖВ Георгий Геворкян.
Он также предложил узбекским коллегам ознакомиться с проектами по совершенствованию технической базы вокзальных комплексов РФ. В частности, речь идет о внедрении автоматических камер для хранения багажа, турникетных линеек, телетепловизионных устройств с круговым обзором.