Озеро Урунгач признано государственным памятником природы

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Озеро Урунгач и прилегающая к нему территория признаны государственным гидрологическим памятником природы, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста. Это предусмотрено новым постановлением правительства.

В соответствии с документом, там запрещена любая деятельность, которая может негативно повлиять на местность. Ответственным за сохранение объекта назначен Государственный комитет по лесному хозяйству.

До 1 марта 2020 года на территории планируется провести инвентаризацию природных объектов и комплексов, в том числе деревьев в возрасте 100 лет и старше.

Угам-Чаткальский государственный природный национальный парк расположен в Ташкентской области Узбекистана. Он был открыт в 1990 году. Парк раскинулся на территории площадью более 570 тысяч гектаров. Озеро Урунгач (в переводе — "светлый нефрит") находится в 160 километрах от столицы республики.

Ранее сообщалось, что в республике планируется открыть для туристов уникальный геологической маршрут — Китабский геологический заповедник.