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Озеро Урунгач признано государственным памятником природы

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Общество
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Правительство республики приняло постановление "Об упорядочении использования отдельных природных территорий и объектов Угам-Чаткальского государственного национального природного парка".

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Озеро Урунгач и прилегающая к нему территория признаны государственным гидрологическим памятником природы, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста. Это предусмотрено новым постановлением правительства.

Чарвакское водохранилище
CC BY-SA 2.0 / Vladimir V. Burov / Lake Charvak / Чарвакское вдхр
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В соответствии с документом, там запрещена любая деятельность, которая может негативно повлиять на местность. Ответственным за сохранение объекта назначен Государственный комитет по лесному хозяйству.

До 1 марта 2020 года на территории планируется провести инвентаризацию природных объектов и комплексов, в том числе деревьев в возрасте 100 лет и старше.

Угам-Чаткальский государственный природный национальный парк расположен в Ташкентской области Узбекистана. Он был открыт в 1990 году. Парк раскинулся на территории площадью более 570 тысяч гектаров. Озеро Урунгач (в переводе — "светлый нефрит") находится в 160 километрах от столицы республики.

Ранее сообщалось, что в республике планируется открыть для туристов уникальный геологической маршрут — Китабский геологический заповедник. 

Теги:
Постановление, Узбекистан, деревья



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