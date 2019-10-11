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Питейные заведения Москвы

В каком регионе России больше всего алкоголиков

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Каждый десятый новый больной живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Больше всего страдающих алкоголизмом россиян живет в Чукотском автономном округе, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Минздрава РФ.

В этом регионе на десять тысяч взрослых жителей приходится 29 человек с соответствующим диагнозом.

© Sputnik / TABAKADYRBEKOVV
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Вторую строчку заняла Якутия (23 пациента на десять тысяч населения), третью — Ненецкий автономный округ (20 человек на десять тысяч).

Каждый десятый новый больной живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области.

За прошлый год из-за пагубной привычки к врачам обратилось более двух миллионов россиян. Почти 76 тысячам из них был впервые поставлен диагноз "алкоголизм" или "алкогольный психоз".

Ранее сообщалось, что для получения водительских прав в России теперь потребуется тест на определение алкоголизма. При обнаружении алкомаркера гражданина отправят в наркодиспансер.

Теги:
Минздрав РФ, вредные привычки, Россия, алкоголь, алкоголизм



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