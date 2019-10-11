В Узбекистане несколько районов перейдут на режим экономии воды

Правительство республики утвердило меры по рациональному использованию подземных вод в Нуратинском, Кошрабадском и Зааминском районах из-за истощения их запасов.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Нуратинский, Кошрабадский и Зааминский районы перейдут на режим экономии подземных вод, следует из постановления Кабмина Узбекистана.

С 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2021-го там будет действовать особый порядок получения разрешений на бурение скважин в зоне распространения месторождений пресных подземных вод. Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам станет выдавать их по согласованию с министерствами водного и сельского хозяйства — для орошения с учетом внедрения водосберегающих технологий, с Министерством экономики и промышленности и хокимиятами районов — для расхода воды на производственные нужды с учетом региональных программ развития и рационального использования.

Отмечается, что данный порядок не распространяется на скважины для питьевого водоснабжения населения.

Кроме того, со следующего года в Нуратинском, Кошрабадском и Зааминском районах начнется поэтапный переход на посев и выращивание агрокультур, которые требуют мало воды, а также использование водосберегающих технологий орошения.

В границах указанных районов планируется провести мониторинг уровня и качества подземных вод. Затем будет решено, стоит ли ограничить их отбор в дальнейшем.

Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам реформирования системы управления водными ресурсами поручил повысить эффективность использования воды. В частности, перед Министерством водного хозяйства была поставлена задача внедрить на 61 объекте водного хозяйства систему "Умная вода" за счет южнокорейского гранта на семь миллионов долларов. Эта система позволяет следить за расходом воды в режиме реального времени. В 2020 году ее планируется внедрить на 120, до 2023-го — на 300 объектах.