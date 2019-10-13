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В РФ начали признавать узбекские водительские права, выданные до 2011 года

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге проработало этот вопрос с российской стороной в связи с участившимися обращениями граждан по этой теме.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Водительские удостоверения, выданные в Узбекистане до 28 марта 2011 года, отныне признаются в России, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

"Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что водительские удостоверения, выданные в Узбекистане до 28 марта 2011 года, в которых не указаны сроки истечения, признаются на территории России в соответствии со статьями 41-43 и приложениями 6 и 7 Венской конвенции о дорожном движении", — говорится в публикации.

Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге проработало этот вопрос с российской стороной в связи с участившимися обращениями граждан по этой теме.

Напомним, весной в Узбекистане упростили процедуру обмена водительского удостоверения. С 1 апреля получить новый документ можно в центрах госуслуг вне зависимости от прописки. Однако есть условие — в учреждении должно быть необходимое для этого оборудование.

Теги:
МИД Узбекистана, водительское удостоверение, Россия, Узбекистан



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