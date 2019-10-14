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В Ташкенте массово эвакуируют автомобили - фото

© УзА
Общество
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В столице начали установку знаков "Работает эвакуатор". Автомобили, припаркованные не по правилам, уже отвозят на штрафстоянки.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В Ташкенте началась установка дорожных знаков "Работает эвакуатор", сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Теперь транспортные средства, припаркованные в неположенных местах, массово эвакуируют. Подобная практика применялась и раньше, однако не носила такой масштабный характер.

Каков порядок эвакуации авто на штрафстоянку в Узбекистане >>>

Напомним, что в апреле начался демонтаж знаков "Остановка запрещена", так как  новый комплекс AutoCon-SC/M, которым оснащены автомобили УБДД ГУВД Ташкента, с конца марта в тестовом режиме автоматически фиксирует нарушения правил остановки.

Видеокамера, закрепленная за лобовым стеклом, распознает государственные номерные знаки 58 стран и автоматически фиксирует парковку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Фиксировать нарушение будут во время передвижения спецавтомобиля по городу.

© Sputnik / Нина Зотина
Сколько знаков "Остановка запрещена" демонтировали в Ташкенте за неделю

Согласно законодательству, инспектор, задержавший транспортное средство, должен отстранить водителя от управления, оформить протокол об административном правонарушении или постановление о задержании транспортного средства, составить акт с описью находящегося в транспортном средстве имущества, вручить копию акта собственнику транспортного средства (представителю), а также лицу, ответственному за хранение транспортного средства на стоянке.

Хранением транспортных средств занимаются юрлица, которых выбрали хокимияты областей и Ташкента. 

Двери, багажник, капот, люк бензобака транспортного средства при помещении на штрафстоянку должны быть опечатаны.

Теги:
дорожный знак, автомобилисты, автомобили, автомобиль, эвакуация



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