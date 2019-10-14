В Ташкенте массово эвакуируют автомобили - фото

В столице начали установку знаков "Работает эвакуатор". Автомобили, припаркованные не по правилам, уже отвозят на штрафстоянки.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В Ташкенте началась установка дорожных знаков "Работает эвакуатор", сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Теперь транспортные средства, припаркованные в неположенных местах, массово эвакуируют. Подобная практика применялась и раньше, однако не носила такой масштабный характер.

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Напомним, что в апреле начался демонтаж знаков "Остановка запрещена", так как новый комплекс AutoCon-SC/M, которым оснащены автомобили УБДД ГУВД Ташкента, с конца марта в тестовом режиме автоматически фиксирует нарушения правил остановки.

Видеокамера, закрепленная за лобовым стеклом, распознает государственные номерные знаки 58 стран и автоматически фиксирует парковку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Фиксировать нарушение будут во время передвижения спецавтомобиля по городу.

Согласно законодательству, инспектор, задержавший транспортное средство, должен отстранить водителя от управления, оформить протокол об административном правонарушении или постановление о задержании транспортного средства, составить акт с описью находящегося в транспортном средстве имущества, вручить копию акта собственнику транспортного средства (представителю), а также лицу, ответственному за хранение транспортного средства на стоянке.

Хранением транспортных средств занимаются юрлица, которых выбрали хокимияты областей и Ташкента.

Двери, багажник, капот, люк бензобака транспортного средства при помещении на штрафстоянку должны быть опечатаны.