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Осень

Нет осени: в Узбекистане снова потеплеет

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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После холодных ночей узбекистанцев ждут теплые дни. Узнайте все о погодных условиях в республике на этой неделе.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В Узбекистане установится теплая и весенняя погода - плюс 25 градусов, сообщает Узгидромет.

"Температура воздуха будет в пределах ночью 5-10 градусов, днем – 20-25 градусов, что близко к климатической норме этого периода", - говорится в сообщении.

Также местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Оказалось, что такая погода установится на территории республики до конца этой рабочей недели.

Узгидромет обновит оборудование по наблюдению за погодой >>

Напомним, в конце сентября узбекистанцев настигли холодные ночи - всего плюс семь градусов тепла.

Температура днем также понизилась до плюс 18-23 градусов тепла и были небольшие дожди.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, погода



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