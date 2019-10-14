Нет осени: в Узбекистане снова потеплеет

После холодных ночей узбекистанцев ждут теплые дни. Узнайте все о погодных условиях в республике на этой неделе.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В Узбекистане установится теплая и весенняя погода - плюс 25 градусов, сообщает Узгидромет.

"Температура воздуха будет в пределах ночью 5-10 градусов, днем – 20-25 градусов, что близко к климатической норме этого периода", - говорится в сообщении.

Также местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Оказалось, что такая погода установится на территории республики до конца этой рабочей недели.

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Напомним, в конце сентября узбекистанцев настигли холодные ночи - всего плюс семь градусов тепла.

Температура днем также понизилась до плюс 18-23 градусов тепла и были небольшие дожди.