В Узбекистане протестируют учителей русского языка

На встрече предложили провести тестирование учителей русского языка на знание своего предмета и на базе результатов подготовить программу по переподготовке кадров.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Узбекистан заинтересован в привлечении специалистов из России для переподготовки учителей русского языка во всех школах страны.

Об этом рассказали на встрече министра народного образования республики Шерзода Шерматова и посла России в Узбекистане Владимира Тюрденева.

На встрече предложили провести тестирование учителей русского языка на знание своего предмета и на базе результатов подготовить программу по переподготовке кадров.

Рассмотрели также вопросы организации обучения молодежи Узбекистана в российских вузах по направлению "Педагогика".

В рамках дискуссии предложено пересмотреть учебную программу и учебники русского языка, что позволило бы повысить качество образования по этому направлению.

Вместе с тем обсудили возможности передачи художественной литературы школам республики, при этом особое внимание будет уделено тем учреждениям, где преподавание ведется не на русском языке.