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Более ста студентов Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои написали диктант на русском языке по творчеству советского писателя Михаила Шолохова

В Узбекистане протестируют учителей русского языка

Россотрудничество в Узбекистане
Общество
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На встрече предложили провести тестирование учителей русского языка на знание своего предмета и на базе результатов подготовить программу по переподготовке кадров.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Узбекистан заинтересован в привлечении специалистов из России для переподготовки учителей русского языка во всех школах страны.

Выступление председателя СФ РФ Валентины Матвиенко в Государственном русском драматическом театре
© Пресс-служба СФ РФ
Матвиенко поблагодарила Мирзиёева за бережное отношение к русскому языку

Об этом рассказали на встрече министра народного образования республики Шерзода Шерматова и посла России в Узбекистане Владимира Тюрденева. 

На встрече предложили провести тестирование учителей русского языка на знание своего предмета и на базе результатов подготовить программу по переподготовке кадров.

Рассмотрели также вопросы организации обучения молодежи Узбекистана в российских вузах по направлению "Педагогика".

В рамках дискуссии предложено пересмотреть учебную программу и учебники русского языка, что позволило бы повысить качество образования по этому направлению.

Вместе с тем обсудили возможности передачи художественной литературы школам республики, при этом особое внимание будет уделено тем учреждениям, где преподавание ведется не на русском языке.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Посольство России в Узбекистане, Узбекистан, школа, русский язык



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