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"Пришло время отказаться от гегемонии зарубежной валюты" - депутат

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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По мнению избранника народа, ЦБ должен начать работу по улучшению банковской политики и внедрению новых норм и механизмов для отказа от американской валюты.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Депутат от социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Ёрмамат Холияров предложил отказаться от доллара США, сообщает пресс-служба партии

"Если в международных взаиморасчетах все государства будут использовать свою национальную валюту, то это положительно повлияет на развитие мировой экономики. Это также уменьшит риск давления крупных государств на маленьких", - отметил народный представитель.

По мнению депутата, ЦБ должен начать работу по улучшению банковской политики и внедрению новых норм и механизмов для отказа от американской валюты.

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"Пришло время отказаться от гегемонии зарубежной валюты. Это также поможет побороть инфляцию", - заключил Ёрмамат Холияров.

Теги:
Адолат



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