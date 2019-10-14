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Уборка зерновых.

Изменился порядок продажи пшеницы, муки и хлеба

© Sputnik / Артем Креминский
Общество
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Согласно новому документу, 1 тонна пшеницы урожая 2019 года будет продаваться по оптовой цене от 1300 тысяч сум на производство муки.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Принято постановление Правительства "О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в систему поставок зерна, муки и хлеба", сообщает Минюст республики. В соответствии с этим документом, с 15 октября 2019 года:

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© Foto : Из личного архива Дмитрия Гордеева
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- пшеница из урожая 2019 года не предназначенная для производства муки, будет продаваться всем категориям потребителей зерна только через биржу;
- мука, полученная от переработки пшеницы, приобретенной в рамках государственных закупок, будет продаваться всем потребителям на открытых биржевых торгах с предоплатой 100 процентов;
- 1 тонна пшеницы урожая 2019 года будет продаваться по оптовой цене от 1300 тысяч сум на производство муки.

С 1 октября 2019 года для покрытия дополнительных расходов по покупке муки и формового хлеба увеличена ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям населения, нуждающимся в социальной защите, в размере 50 000 сум.

Также с 1 октября 2019 года к категориям населения, получающим компенсацию, добавились:

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© Sputnik / Виталий Тимкив
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- семьи, получающие пособия на детей до 14 лет;
- получающие минимальный размер назначенной пенсии по возрасту.

Напомним, в начале месяца Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана обратился к правительству страны с просьбой отказаться от установления закупочных цен на зерно, поскольку это снижает заинтересованность производителей в выращивании зерна.

Теги:
Узбекистан, цены, хлебобулочные изделия, пшеница



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