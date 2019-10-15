В МВД опровергли пытки заключенных в колонии Навои

По официальной версии МВД Узбекистана, администрация колонии действовала в строгом соответствии с нормами законодательства.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Министерство внутренних дел опровергло информацию о голодовке заключенных в исправительной колонии №5 УВД Навоийской области.

Пару дней назад в Сети была распространена информация о пяти заключенных исправительной колонии, которые объявили голодовку из-за пыток.

В материалах говорилось о том, что заключенных наказали за обращение к администрации колонии с просьбой выдать им новые перчатки и обувь для загрузки и выгрузки горячего кирпича из обжиговых печей.

Начальник режимного отдела и начальник колонии отреагировали на их просьбу крайне жестко и подвергли их пыткам, после чего они были отправлены в изолятор.

"3 октября в колонии исполнения наказаний №5 УВД Навоийской области несколько осужденных, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, нарушив установленный порядок отбывания наказания, отказались выходить на работу. В результате администрацией колонии были приняты законные меры по дисциплинарному воздействию на осужденных в виде выдворения их в дисциплинарное отделение колонии", - говорится в сообщении МВД.

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Согласно официальной информации, во время раздачи ужина осужденные отказались от приема пищи, мотивируя это протестом на принятые в отношении них дисциплинарные меры. После проведения разъяснительной работы с осужденными инцидент был исчерпан.

"В данном конкретном случае администрация колонии действовала в строгом соответствии с нормами законодательства, применение в отношении осужденных мер физического или психологического давления не осуществлялось", - добавили в МВД.

Также в документе говорится, что фактов суицида со стороны осужденных выявлено не было.

Министерство внутренних дел призывает общественность не распространять непроверенную или ложную информацию в социальных сетях.